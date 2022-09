«Σήμερα στην Αθήνα ο Χάμες για τα ιατρικά»

Φαίνεται πως η απόκτηση του Κολομβιανού άσου από τους «ερυθρόλευκους» είναι πια θέμα... ωρών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο tweet του ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Χάμες θα είναι στην Αθήνα εντός της ημέρας για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Ο Ρομάνο κάνει, επίσης, λόγο για προφορική συμφωνία των εμπλεκόμενων πλευρών ώστε ο παίκτης να αγωνιστεί ως δανεικός από την Αλ Ραγιάν.

Αν όλα πάνε βάσει... πλάνου, ο Ροντρίγκες θα υπογράψει αργότερα σήμερα το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και θα ανακοινωθεί επίσημα η απόκτησή του.

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. 🚨⚪️🔴🇨🇴 #transfers



If all goes as planned, James will sign later today.



Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV