Οπαδοί της Άιντραχτ χαιρετούν ναζιστικά στο «Βελοντρόμ»-Τραυματίας και συλλήψεις στα επεισόδια

Ένας Γερμανός φίλαθλος τραυματίσθηκε και 17 άτομα συνελήφθησαν, εχθές (13/9) το βράδυ, στο περιθώριο του αγώνα Μαρσέιγ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (0-1) για την 2η αγωνιστική του Champions League.

Περίπου χίλιοι χωροφύλακες και αστυνομικοί, κινητοποιήθηκαν για την τήρηση της τάξης πριν και μετά το τέλος της αναμέτρησης, πέντε ημέρες μετά τα βίαια επεισόδια που συνέβησαν στην Νίκαια και στο πλαίσιο του αγώνα Νις-Κολωνία.

Κατά την διάρκεια της αναμέτρησης στην Μασσαλία, ένας Γερμανός φίλαθλος τραυματίσθηκε από πυρκαγιά στις εξέδρες, σύμφωνα με το αρχηγείο της αστυνομίας. «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο La Timone. Είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ενώ σύμφωνα με την τοπική Νομαρχία, τραυματίστηκαν ακόμη, τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Συνολικά, συνελήφθησαν 14 άτομα κοντά στο γήπεδο, μεταξύ των οποίων και τρεις Γερμανοί οπαδοί για απόπειρα εισαγωγής καπνογόνων στο γήπεδο. Οι άλλες συλλήψεις αφορούν ρίψη βλημάτων, βία κατά προσώπων που κατέχουν δημόσια εξουσία, εκ προθέσεως βία, χρήση λέιζερ ή εισαγωγή όπλου (μαχαιριού).

Νωρίτερα το απόγευμα, άλλα τρία άτομα είχαν συλληφθεί, δύο για ρίψη βλήματος και ένα για περιφρόνηση προσώπου που κατέχει δημόσια εξουσία.

Μέσα στο γήπεδο, «Γερμανοί οπαδοί απηύθυναν ναζιστικούς χαιρετισμούς στην κερκίδα των φιλοξενούμενων», ανέφερε επίσης το αρχηγείο της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι είχε γίνει αναφορά από τον αρχηγό της αστυνομίας στην UEFA.

«Χάρη στην εκ των προτέρων προετοιμασία, την συνεργασία και τον διάλογο με όλους τους παράγοντες, αλλά και μια ενισχυμένη και αντιδραστική αστυνομική δύναμη, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χωρίς μεγάλα επεισόδια», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωσή της η Άιντραχτ σημειώνει: «Ο σύλλογος διαχωρίζει εντελώς και τελείως τη θέση του από το μεμονωμένο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα του Champions League με τη Μαρσέιγ, όπου έγινε μια χειρονομία που έμοιαζε με ναζιστικό χαιρετισμό.

Οι αντισημιτικές ιδέες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις αμετάβλητες αξίες και ρίζες του συλλόγου. Το άτομο που φαίνεται στο βίντεο και που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί, παρουσιάστηκε αυτόβουλα στους εκπροσώπους των φιλάθλων της Άιντραχτ Φρανκφούρτης κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα και αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία για αντισημιτικά κίνητρα.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης θα διεξαγάγει λεπτομερή έρευνα για τα γεγονότα και τη συμπεριφορά του εμπλεκόμενου ατόμου».

Frankfurt fans last night doing the Nazi salute at Marseille. 👀 pic.twitter.com/RTaPjIbhUo