Αψηφούν την UEFA οι οπαδοί της Ρέιντζερς: Θα τραγουδήσουν τον Εθνικό Ύμνο (pic)

Η Ρέιντζερς φιλοξενεί τη Νάπολι (14/9, 22:00) στην Γλασκώβη για την 2η αγωνιστική του Champions League, με την αναμέτρηση μάλιστα να πραγματοποιείται μια ημέρα αργότερα (14/09) λόγω της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ, που έχει προγραμματισθεί για τις 19/09 στο Λονδίνο.

Η UEFA όπως ήταν αναμενόμενο ανακοίνωσε πως θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από τα ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου αγωνίζονται βρετανικές ομάδες, όμως απαγόρευσε την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, με τις Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και Ρέιντζερς, να αιτούνται στην ομοσπονδία την ανάκρουση του στη μνήμη της Βασίλισσας.

Όπως αναφέρει όμως η Daily Mail, η UEFA απέρριψε το αίτημά τους, καθώς θα προτιμούσε απόλυτη ησυχία, με τους οπαδούς της Ρέιντερς να σχεδιάζουν να υπακούσουν αρχικά στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αλλά μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής να τραγουδήσουν κανονικά τον Εθνικό Ύμνο.

