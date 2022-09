Τρέλανε κόσμο ο Τσιμίκας με τα τρομερά στατιστικά του στο Λίβερπουλ-Άγιαξ (pics)

Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν βασικός στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τον Άγιαξ για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ και βοήθησε σημαντικά τους Άγγλους να πάρουν τη νίκη.

Από κόρνερ του Έλληνα αμυντικού, ο Ζοέλ Μάτιπ πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 89ο λεπτό κάνοντας το 2-1 για τη Λίβερπουλ.

Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, βέβαια, ο Τσιμίκας ήταν πολύ καλός και μάλιστα δημιούργησε πέντε ευκαιρίες, όντας ο κορυφαίος σε αυτό το κομμάτι και αυτή η επίδοση είναι η καλύτερη που έχει να επιδείξει μέχρι στιγμής σε ένα παιχνίδι με τους «κόκκινους».

Αναλυτικά τα στατιστικά του Τσιμίκα στο Λίβερπουλ - Άγιαξ:

Λεπτά συμμετοχής: 90'

Γκολ: 0

Ασίστ: 1

Κλεψίματα: 1

Τάκλιν: 2

Επαφές με τη μπάλα: 72

Ακριβείς πάσες: 25 (73,5%)

Πάσες-κλειδιά: 5

Σέντρες (εύστοχες): 14 (6)

Μακρινές μπαλιές (εύστοχες): 5 (3)

Μονομαχίες στο έδαφος (κερδισμένες): 8 (6)

Μονομαχίες στον αέρα (κερδισμένες): 2 (1)

Σουτ εντός εστίας: 0

Σουτ εκτός εστίας: 1

Μπλοκαρισμένα σουτ: 0

Χαμένες κατοχές: 20

Φάουλ: 2

Κερδισμένα φάουλ: 3

Ντρίμπλες (επιτυχημένες): 2 (1)

Ντρίμπλες εις βάρος του: 0

Μπλοκαρισμένα σουτ: 0

Απομακρύνσεις: 0

• 1 assist

• Created 5 chances (1st in the game)

• Won 2/2 tackles

• 1 interception



Kostas Tsimikas had a chance tonight and he took it. He deserves an extended run in the side now. pic.twitter.com/2DEHSmUIsc — Anfield Edition (@AnfieldEdition) September 13, 2022

Kostas Tsimikas created more chances than any other player against Ajax (5).



And he provided the assist for Joel Matip's late winner. 😍#UCL pic.twitter.com/XweNiOL602 — Squawka (@Squawka) September 13, 2022