Πόρτο - Μπριζ: Προβάδισμα με πέναλτι για τους Βέλγους (vid)

H Μπριζ «πάγωσε» στο 15' το «Ντράγκαο».

Ο Ζοάο Μάριο ανέτρεψε μέσα στην περιοχή τον Γιούτγκλα. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος έδειξε δίχως χρονοτριβή την «άσπρη βούλα».

Την απόφασή του επιβεβαίωσε και o VAR, Άγγελος Ευαγγέλου με τους Βέλγους να μην χάνουν την ευκαιρία και να ανοίγουν το σκορ με τον Γιούτγκλα.

Δείτε το βίντεο:



16' GOAAAAAAAL!



GOAL! That’s a great strike from the spot by Ferran Jutgla (Club Brugge) low into the right of the net, giving goalkeeper Diogo Costa no chance!



Porto 0-1 Club Brugge#UCL



pic.twitter.com/KCUBCypiC4