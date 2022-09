Ναζιστικοί χαιρετισμοί στο «Βελοντρόμ»! (vids)

Το ματς της Μασσαλίας χαρακτηρίστηκε ύψιστης επικινδυνότητας και τα δρακόντεια μέτρα απέτρεψαν πολύ σοβαρά επεισόδια στην πόλη, παρότι και πάλι είχαμε 6 συλλήψεις (τρεις Γάλλοι, άλλοι τόσοι Γερμανοί) από την γαλλική αστυνομία.

Οι οπαδοί της Μαρσέιγ έστησαν ένα μικρό πάρτι έξω από το Βελοντρόμ, ωστόσο μέσα σε αυτό είχαμε θλιβερές εικόνες με Γερμανούς χούλιγκαν να κάνουν ναζιστικούς χαιρετισμούς.

