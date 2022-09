Ψάχνει προπονητή η Μόντσα των Μπερλουσκόνι-Μοντέστο

Η Μόντσα δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη (1 ισοπαλία, 5 ήττες) μετά το πέρας έξι αγωνιστικών στο πρωτάθλημα της Serie A, παραμένοντας στον πάτο της βαθμολογίας.

Ρόλο υπηρεσιακού προπονητή μέχρι να βρεθεί ο μόνιμος αντικαταστάτης του Στρόπα, ανέλαβε ο τεχνικός της Κ19, Ραφαέλε Παλαντίνο.

AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A, augurandogli i migliori successi per il futuro. pic.twitter.com/JNggNcLgDZ