Το Yolo του Σβαμπ και WTF με τις καρδούλες του Πινέδα!

Yolo (you only live once)!

Να κάνεις, λένε, κάθε μέρα ένα πράγμα στη ζωή σου που σε τρομάζει. Υπερβολές… Αλλά να ζεις καινούργιες εμπειρίες, δεν είναι υπερβολές. Ο Στέφαν Σβαμπ μετά από 31 χρόνια ζωής, έξι ομάδες, 514 συμμετοχές, έξι διαφορετικές θέσεις στο γήπεδο, το έζησε και αυτό! Έγινε τερματοφύλακας… Και μπορεί να κράτησε η συμμετοχή του κάτω από τα δοκάρια μερικά λεπτά μόνο, αλλά πλέον η στιγμή μπαίνει στο προσωπικό του Πάνθεον. Αμυντικός μέσος, κεντρικός μέσος, επιθετικός μέσος, δεύτερος επιθετικός, αριστερό χαφ, δεξί χαφ και τώρα και τερματοφύλακας! Ο Αυστριακός τα κάνει όλα, συμφέρει και ζει και νέες εμπειρίες στην Τούμπα!

OMG (OH MY GOD)!

Η μπάλα έρχεται προς το μέρος του. Εκείνος ετοιμάζεται. Το σκέφτεται. Το φαντάζεται. Η συνέχεια μπορεί να έχει μόνο δύο εναλλακτικές! Εναλλακτική πρώτη: Ο πιτσιρικάς που πριν λίγο καιρό έγινε viral με το σουτ του σε λούνα παρκ! Το έχουμε ανταμώσει και σε εκτελέσεις πέναλτι, όταν βλέπεις τον παίκτη να παίρνει φόρα, να κάνει αλματάκια και αντιλαμβάνεσαι ότι πάμε για… αλλαγή μπάλας. Εναλλακτική δεύτερη: Να πάνε όλα τέλεια και να μπει ένα γκολ σαν του Κώστα Μπαλογιάννη. Με 90χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς να χρεώνεται βενζίνη, ο αμυντικός του ΟΦΗ πέτυχε το γκολ της αγωνιστικής και παρότι δεν έφτανε (για τίποτα) στην ομάδα του, ήταν η πιο OMG στιγμή των εφτά αγώνων της τέταρτης ημέρας του πρωταθλήματος.