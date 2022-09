«Πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Οσόριο» (vids)

Η απόκτηση ενός μέσου αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους Πράσινους κι ένα νέο όνομα έρχεται στο προσκήνιο.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος, Μάνουελ Βεθ, αποκάλυψε στο transfermarkt.us πως ο Παναθηναϊκός έχει προχωρημένες επαφές με τον Τζόναθαν Οσόριο.

Είναι ο Καναδός κεντρικός μέσος της Τορόντο FC, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί μέχρι σήμερα εκτός MLS. Τη φετινή σεζόν έχει 22 συμμετοχές, 9 γκολ και 4 ασίστ στο αμερικανικό πρωτάθλημα. Είναι διεθνής με τον Καναδά και θα αγωνιστεί στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Στην ομάδα του Τορόντο μάλιστα βρίσκεται εδώ και 9 χρόνια, μετρώντας συνολικά 258 παρουσίες με 42 τέρματα στο ενεργητικό του.

Το συμβόλαιο του Οσόριο με την ομάδα του Τορόντο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, ενώ το δημοσίευμα αναφέρει πως ο παίκτης θα ήθελε η μεταγραφή του να γίνει μετά το Μουντιάλ. Επίσης το ρεπορτάζ σημειώνει πως οι Πράσινοι είναι ανοιχτοί να τον περιμένουν, αλλά ο Οσόριο έχει κι άλλες επιλογές στο... τραπέζι, ενώ μεγάλος του στόχος ήταν να αγωνιστεί στη Serie A.

Ο 30χρονος μέσος διακρίνεται για την τεχνική του κατάρτηση και την ταχύτητά του, ενώ παίζει τόσο στο «8», όσο και στο «6» (έχει αγωνιστεί και ως πλάγιος χαφ), θέσεις δηλαδή που έψαχνε παίκτη ο Παναθηναϊκός, αφού στο ρόστερ υπάρχουν μόνο οι Πέρεθ, Τσέριν και Κουρμπέλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματηστηριακή του αξία σύμφωνα με το "transfermarkt", φτάνει στα 3,85 εκατ. δολάρια.

Ο Οσόριο έχει γεμάτη παρουσία με την εθνική του ομάδα. Είναι διεθνής από το 2013 με την Ανδρών του Καναδά, μετρώντας 55 συμμετοχές και 7 γκολ.

