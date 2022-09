Στη Νιουκάστλ ο Κάριους

Μετά από δύο δανεισμούς σε Μπεσίκτας και Ουνιόν Βερολίνου ο Λόρις Κάριους επιστρέφει στην Πρέμιερ Λιγκ. Ο Γερμανός τερματοφύλακας έμεινε ελεύθερος από την Λίβερπουλ και έγινε κάτοικος St Jame's Park μέχρι τον Ιανουάριο. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιό του, για να μείνει στη Νιουκάστλ μέχρι το καλοκαίρι του 2022.

✍️ #NUFC are pleased to announce the signing of Loris Karius on a short-term contract.



Welcome to Newcastle United, @LorisKarius! ⚫️⚪️