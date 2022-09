Χαμός με το VAR στο Γιουβέντους-Σαλερνιτάνα: καλυπτόταν ξεκάθαρα ο Μπονούτσι στο ακυρωθέν γκολ (pic)

Οι «μπιανκονέρι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0, έκαναν το 2-2 και στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αρκάντιους Μίλικ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Ωστόσο, αυτό το τρίτο γκολ της Γιουβέντους ακυρώθηκε καθώς ο Μίλικ πήρε την κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι, ο Λεονάρντο Μπονούτσι έκανε κίνηση για να την σπρώξει προς τα δίχτυα, όμως, δίχως να την βρει, η μπάλα κατέληξε κανονικά στο βάθος της εστίας.

Ο διαιτητής, μετά τη συμβολή και από το VAR, αποφάσισε να ακυρώσει το γκολ λόγω της εμπλοκής του Μπονούτσι στη φάση.

Ωστόσο, φαίνεται πως ο αμυντικός της Γιουβέντους καλυπτόταν από τον Καντρέβα, ο οποίος ήταν εκτός πλάνου και φάσης...

OFFICIAL: There was no offside on Bonucci, Candreva keeps everyone on the game.



Milik's goal was disallowed unfairly.



📸 @SandroSca pic.twitter.com/mx0zWz6Buw