Με Βρσάλικο και Βαλμπουενά ο Ολυμπιακός κόντρα στον Βόλο (pic)

Tην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Super League θα πραγματοποιήσει ο Σίμε Βρσάλικο, με τον Κροάτη να ξεκινά βασικός στο δεξί άκρο της άμυνας.

Από εκεί και πέρα, ο Κάρλος Κορμπεράν επέλεξε τον Βατσλίκ κάτω από τα δοκάρια, με τους Σωκράτη, Μπα και Ρέαμπτσιουκ να ολοκληρώνουν την τετράδα στην άμυνα. Ο Εμβιλά με τον Κούντε ξεκινάνε στα χαφ, με τους Μασούρα και Μπόουλερ στα εξτρέμ. Βασικός είναι και ο Ματιέ Βαλμπουενά ως «10άρι», με τον Ουί-Τζο να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού:

Βατσλίκ, Βρσάλικο, Σωκράτης, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Κουντέ, Μπόουλερ, Μασούρας, Βαλμπουενά, Χουάνγκ Ουί-Τζο.

