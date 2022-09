Άλλαξε μέρα το Ρέιντζερς - Νάπολι, λόγω του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ

Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου και όχι την Τρίτη, όπως είχε αρχικά οριστεί, θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Ρέιντζερς - Νάπολι. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσαν οι Σκωτσέζοι, το ματς μετατέθηκε για μία μέρα μετά, λόγω των ειδικών συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, με την κηδεία της να έχει προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου.

#RangersFC can today confirm the upcoming UEFA Champions League match with SSC Napoli at Ibrox has been rescheduled for Wednesday, 14 September at 8pm.https://t.co/toCIBp8gkO pic.twitter.com/4qGVuIbYNe