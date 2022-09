Έγραψε ιστορία ο πιτσιρικάς - θαύμα της Μπάγερν!

Στην περίπτωση του, η ηλικία δεν παίζει ρόλο, η Μπάγερν Μονάχου δεν δίστασε ούτε στιγμή να επενδύσει 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από τις ακαδημίες της Ρεν, παρότι δεν είχε ούτε ένα επίσημο ματς με την ανδρική ομάδα στα πόδια του.

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν κάνει εκτενές rotation στην ενδεκάδα της Μπάγερν στην αναμέτρηση με την Στουτγκάρδη και αυτό φέρνει στο αρχικό σχήμα τον Ματίς Τελ, ο οποίος σε ηλικία 17 ετών και 136 ημερών σπάει ακόμα ένα ρεκόρ αφού γίνεται ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινάει στην ενδεκάδα των Βαυαρών σε αγώνα της Bundesliga.

17y 136d – Aged 17 years and 136 days, Mathys Tel is the youngest ever player to start a match for FC Bayern München in the Bundesliga. Prodigy. #FCBVfB pic.twitter.com/qRkSdudNZn