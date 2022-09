«Η ΑΕΚ ήθελε δανεικό τον στόπερ Καετάνο από την Κορίνθιανς»

Όσο η Ένωση αναζητούσε στόπερ φέρεται να άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας και με Βραζιλία για τον νεαρό Καετάνο που ανήκει στην Κορίνθιας.

Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός δέχθηκε πρόταση δανεισμού από την ΑΕΚ με οψιόν αγοράς, ωστόσο η πρόταση αυτή απορρίφθηκε. Ρεπορτάζ των Βραζιλιάνων αναφέρει πως ο παίκτης δέχθηκε πρόταση και από την Μπράγκα.

Εν τέλει κατέληξε δανεικός στην Γκόιας και μάλιστα είναι πολύ ευχαριστημένοι μαζί του, όπως λέγεται.

Η ανάρτηση του βραζιλιάνικου μέσου:

Ο Ζαΐρ Βεντούρα είναι “ενθουσιασμένος” από τον αμυντικό Καετάνο, ο οποίος ανήκει στην Κορίνθιανς και είναι δανεικός στην Γκοϊάς.

Πρόσφατα, ο Τιμάο απέρριψε δύο προτάσεις δανεισμού με οψιόν αγοράς του παίκτη: την Μπράγκα από την Πορτογαλία και την ΑΕΚ από την Ελλάδα.

Jair Ventura está "encantado" pelo zagueiro Caetano, que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Goiás.



Recentemente, o Timão recusou duas propostas de empréstimos com opção de compra pelo jogador: do Braga, de Portugal, e do AEK Atenas, da Grécia.



🗞️ [@jorgenicola] pic.twitter.com/AS4UIck3vB