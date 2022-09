Επίσημη η αναβολή της αγωνιστικής στην Αγγλία λόγω του θανάτου της Ελισάβετ

Όπως αναμενόταν, δεν θα διεξαχθεί η 7η αγωνιστική της μεγάλης κατηγορίας του αγγλικού πρωταθλήματος καθώς στο Νησί υπάρχει πένθος μετά τον θάνατο της Ελισάβετ.

Αναμενόταν η τυπική απόφαση της διοργανώτριας αρχής και η Πρέμιερ Λιγκ έκανε γνωστό ότι αποφάσισε την αναβολή της αγωνιστικής, ενώ δεν θα διεξαχθεί κανένα παιχνίδι και στις μικρότερες κατηγορίες.

Eίναι πολύ πιθανή η αναβολή και της επόμενης (8ης) αγωνιστικής, που μάλλον θα συμπέσει με την κηδεία της εκλιπούσης Βασίλισσας.

Ήδη από το απόγευμα της Πέμπτης, όταν έγινε γνωστός ο θάνατος της βασίλισσας, είχε αναβληθεί το προγραμματισμένο για απόψε (9/9) παιχνίδι της Μπέρνλι με τη Νόριτς για την Championship.

Αναμένεται νεότερη ενημέρωση για τις ημερομηνίες που θα οριστούν τα αναβληθέντα παιχνίδια.



As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.