Σάλος με το tweet του Σινκλέρ για την Ελισάβετ: «Για ποιο λόγο να θρηνούν οι μαύροι;» (pic)

Ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μετά τον θάνατο της Ελισάβετ μόνο που αυτό πήγαινε... κόντρα στο ρεύμα του θρήνου που υπάρχει από το βράδυ της Πέμπτης στην Αγγλία.

«Ο ρατσισμός ήταν παράνομος στην Αγγλία τη δεκαετία του 1960 και του επετράπη να ανθήσει επομένως για ποιο λόγο να θρηνούν οι μαύροι;» ήταν το tweet του Σινκλέρ που προκάλεσε πάρα πολλές αρνητικές αντιδράσεις.

Κατόπιν αυτών, ο Σινκλέρ διέγραψε το τιτίβισμά του, ενώ πάρα πολύ χρήστες του Twitter ζητούν από το Talksport, στο οποίο εργάζεται, να τον απολύσει.

We have been trying to make contact with Trevor Sinclair following opinions expressed on his Twitter account. talkSPORT does not support those views expressed and is investigating the matter.