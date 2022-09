Δύο Βούλγαροι δημοσιογράφοι αποκρυπτογραφούν στο SDNA τον Άλαν Πάρντιου

Τα τυπικά απομένουν προκειμένου ο Άλαν Πάρντιου να γίνει και επίσημα ο νέος προπονητής του Άρη.

Ο 61χρονος Άγγλος τεχνικός ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τους «κιτρινόμαυρους» και την προσεχή Τρίτη (13/9) θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει τα καθήκοντά του αντικαθιστώντας τον Χερμάν Μπούργος.



Στο πλούσιο βιογραφικό του εκτός της «Γηραιάς Αλβιώνας» βρίσκονται η ολλανδική Ντεν Χάαγκ και η βουλγαρική ΤΣΣΚΑ Σόφιας.



Το SDNA επικοινώνησε με δύο συναδέλφους από τη γειτονική χώρα, τον Βούλγαρο δημοσιογράφο και ιστορικό του ποδοσφαίρου, Τέοντορ Μπορίσοφ και τον Μετόντι Σουμάνοφ, ειδικό συνεργάτη μεταξύ άλλων των Guardian Sport, Sky Sports News και Four Four Two που αποκρυπτογράφησαν το προφίλ του κ. Πάρντιου και την πορεία του στην «ομάδα του στρατού».



Αρχικά, ο κ. Μπορίσοφ ανέφερε ότι «το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Άλαν Πάρντιου είναι το βιογραφικό του. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει τρόπαια στην καριέρα του, αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της Premier League δέκα χρόνια πριν κερδίζοντας τους Ρομπέρτο Μαντσίνι, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Αρσέν Βενγκέρ. Ωστόσο η παραμονή του στην ΤΣΣΚΑ ήταν αμφιλεγόμενη. Αρχικά είχε ρόλο συμβούλου του ιδιοκτήτη, Γκρίσα Γκάντσεφ ωστόσο μετά την αποχώρηση του κόουτς, Στόικο Μλαντένοφ πήρε τη θέση του. Κληρονόμησε μία ομάδα ψυχολογικά φθαρμένη αλλά δεν κατάφερε να κάνει πολλά προκειμένου να βελτιωθεί η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια».



Aκολούθως πρόσθεσε: «Όπως και στην ΤΣΣΚΑ, έτσι και στον Άρη, θα έχει μία ομάδα αποτελούμενη από ξένους παίκτες και σίγουρα η ένταση στη Σόφια δεν είναι μικρότερη αυτής στη Θεσσαλονίκη αναφορικά με το ποδόσφαιρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από τον επόμενο εντός έδρας αγώνα με τη Μπότεφ Πλόβντιβ, μετά την ήττα στον τελικό του κυπέλλου από τη Λέφσκι, οι οπαδοί άρχισαν να πετούν μπανάνες στους παίκτες της ομάδας, ένα ρατσιστικό περιστατικό που επηρέασε τους παίκτες. Αρχικά δεν ήθελαν να αγωνιστούν αλλά εν τέλει το έπραξαν. Υπήρξε η φημολογία ότι ο Πάρντιου θα έμενε και θα είχε την ευκαιρία να αλλάξει την κατάσταση ωστόσο μετά από αυτή την ιστορία δεν ήταν πλέον δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, θα είναι πολύ πιο ήρεμος αναφορικά με την ιδιοσυγκρασία του και σε σύγκριση με τον Χερμάν Μπούργος».



Kλείνοντας, η συζήτηση πήγε και στον Μπράντλεϊ Μαζικού, πρώην ποδοσφαιριστή της Άλαν Πάρντιου στην ΤΣΣΚΑ και πλέον -εκτός απροόπτου- παίκτη του και στον Άρη με τον Τέοντορ Μπορίσοφ να υπογραμμίζει: «Ο Μαζικού ήταν παίκτης κλειδί για την ΤΣΣΚΑ, δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώην προπονητής του, Μπρούνο Ακράποβιτς τον συνέκρινε με τον Νταβίντ Αλάμπα. Είναι χαρακτηριστικό ωστόσο, το ότι παρά το γεγονός πως δεν ήθελε να υπογράψει νέο συμβόλαιο, τόσο ο Στόικο Μλαντένοφ όσο και ο Άλαν Πάρντιου, τον χρησιμοποιούσαν σταθερά στην ομάδα».



Από τη μεριά του, ο κ. Σουμάνοφ αναφέρει ότι «o Πάρντιου έφυγε απογοητευμένος, έχασε στον τελικό κυπέλλου από τη Λέφσκι και οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί άρχισαν... παγκόσμιο πόλεμο απέναντι στη διοίκηση του συλλόγου, παρ' ολίγο να έρθουν στα χέρια και με παίκτες. Παρά το γεγονός ότι ο Πάρντιου επέμενε να μείνει, στο τέλος έφυγε αναστατωμένος με τη θλιβερή πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στο κλαμπ».



Έπειτα συμπλήρωσε πως «για περισσότερο από έναν χρόνο λειτουργούσε ως σύμβουλος του ιδιοκτήτη έχοντας εμπλοκή στις μετεγγραφές. Έπειτα έγινε υπηρεσιακός προπονητής μετά την ξαφνική αποχώρηση του Στόικο Μλαντένοφ. Για να είμαι ειλικρινής πιστεύω ότι ήταν καταδικασμένος εξαρχής καθώς κληρονόμησε μία ομάδα που η ατμόσφαιρα σε αυτήν γινόταν όλο και πιο τοξική».



Στη συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα στα όσα εκτυλίχθηκαν στο πλαίσιο του χαμένου τελικού με τη Λέφσκι: «Σε αυτό το παιχνίδι η Λέφσκι κυριάρχησε ολοκληρωτικά, ακόμη και στα τελευταία 20 λεπτά του αγώνα και χάνοντας με 1-0, η ΤΣΣΚΑ δεν μπορούσε να δημιουργήσει ούτε μία καλή φάση μπροστά. Έδειχναν εντελώς αδύναμοι και δεν μπορούσε να εμπνεύσει την ομάδα ώστε να αλλάξει δραστικά. Έπαιξε με 4-2-3-1 και με τον Τζόρντι Καισέδο απομονωμένο στην επίθεση, δίχως κανένα σουτ».



Κλείνοντας συμπλήρωσε: «Πριν το μεγάλο αυτό ματς, το Sky Sport ήρθε στη Σόφια και επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της ΤΣΣΚΑ, γενικότερα η άφιξή του ήταν σπουδαία περίσταση για το κλαμπ και τη χώρα, μιλάμε για μεγάλο όνομα. Παρά τα όσα συνέβησαν μπορώ να πω ότι πρόκειται για πολύ ευγενικό άνθρωπο που ξέρει πώς να συμπεριφερθεί και δείχνει σεβασμό. Παρ' όλα αυτά όμως έχασε το μοναδικό κυριολεκτικά παιχνίδι που είχε σημασία για όλους στην ομάδα της ΤΣΣΚΑ, παίζοντας παράλληλα πολύ άσχημα, κάτι που χάλασε την εικόνα του στο φινάλε».