Tα βρήκαν Τσέλσι - Πότερ, υπογράφει πενταετές συμβόλαιο ο Άγγλος!

Θέμα ωρών φαίνεται πως είναι η πρόσληψη του Γκράχαμ Πότερ από την Τσέλσι, με τον Άγγλο τεχνικό να τα έχει βρει σε όλα με τους «μπλε». Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Fabrizio Romano, ο Πότερ θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Τσέλσι και θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Τόμας Τούχελ.

Μάλιστα, όπως αναφέρει επίσης το ίδιο ρεπορτάζ, υπήρχαν και άλλοι υποψήφιοι που βρέθηκαν κοντά σε συμφωνία με την ομάδα, ωστόσο ο Τοντ Μπόελι ήταν ξεκάθαρος και ήθελε ο Γκράχαμ Πότερ να είναι αυτός που θα αναλάβει το τιμόνι της ομάδας.

Documents are ready for Graham Potter to sign a five-year deal with Chelsea. Matter of hours and it will be completed/announced. 🚨🔵 #CFC



Other candidates have never been really close to getting Chelsea job as Todd Boehly was very clear: he only wanted Potter. pic.twitter.com/xwLJgAaKgP