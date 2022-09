Ρίχνει «βόμβα» και με Μάτα η Γαλατασαράι!

Η «Τσιμπόμ» μπορεί να μην αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ωστόσο αυτό δεν την εμποδίζει να ρίχνει τα μεταγραφικά «μπαμ» το ένα πίσω από το άλλο.

Η αρχή έγινε με τους Ντρις Μέρτενς και Λούκας Τορέιρα, ακολούθησε ο Μάουρο Ικάρντι (απομένει η ανακοίνωση του δανεισμού του από την Παρί), με τους Τούρκους να ετοιμάζονται και για την «βόμβα» με τον Χουάν Μάτα.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ιθύνοντες της Γαλατασαράι, βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό, που έμεινε ελεύθερος από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Γαλατασαράι έχει συμφωνήσει με τον 34χρονο για συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας και περιμένει τον Μάτα να στείλει υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

Galatasaray are closing in on Juan Mata deal as free agent. One year contract verbally agreed, now just waiting to get it signed. 🚨🟡🔴 #Galatasaray



Juan Mata was never close to joining Leeds despite rumours weeks ago. pic.twitter.com/rWoKNKwZyd