Στην ΑΕΚ και με τη βούλα ο Φαν Βέερτ

Την απόκτηση του Ολλανδού επιθετικού Τομ Φαν Βέερτ ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η ΑΕΚ.

Ο Ολλανδός έρχεται στην Ένωση από τον Βόλο και έπειτα από την εξαιρετική περσινή σεζόν με τον Βόλο, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στη Super League.

🤝 Ο Τομ Φαν Βέερτ στα κιτρινόμαυρα!

🟨 Tom Van Weert joins AEK FC!◼️

🤜 Tom, welcome to our black and yellow world!

AEK FC X VAN WEERT 💛🖤

✍️Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση…#aekfc #aekfcseason2022_23 #summertransfers #Van_Weert_9 pic.twitter.com/7Bm7bOCGf8