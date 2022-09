Τέλος ο Τεντέσκο από τη Λειψία μετά την τεσσάρα από τη Σαχτάρ

Ο Γερμανός τεχνικός ήταν αυτός που «πλήρωσε» τα σπασμένα από τη βαριά εντός έδρας ήττα από τη Σαχτάρ με 4-1 για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Τεντέσκο ανέλαβε τα ηνία της Λειψίας τον Δεκέμβριο του 2021, αντικαθιστώντας τον Τζέσε Μάρς, και κατέκτησε +το περσινό Κύπελλο Γερμανίας απέναντι στη Φράιμπουργκ.

Ωστόσο, η φετινή σεζόβ άρχισε άσχημα με τρεις ήττες, δύο ισοπαλίες και μόνο μία νίκη.

RB Leipzig have parted company with Domenico Tedesco with immediate effect. Assistant coaches Andreas Hinkel and Max Urwantschky have also left the club. RB Leipzig will announce his successor in due course. pic.twitter.com/ws66VjFez8