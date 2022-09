ESPN: Ξεχάστε Μέσι-Ρονάλντο, Μπαπέ και Χάαλαντ είναι εδώ (pic)

Οι δύο νέοι σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου «οργίασαν» με τον Κιλιάν Μπαπέ να σκοράρει και τα δύο γκολ της Παρί στη νίκη με 2-1 κόντρα στη Γιουβέντους και τον Χάαλαντ να βάζει επίσης δύο γκολ στο άνετο 0-4 της Σίτι στην έδρα της Σεβίλλης.

Ο Χάαλαντ, μάλιστα «έσπασε» το ρεκόρ του Μπαπέ και έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του Champions League, που φτάνει τα 25 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση σε ηλικία 22 χρονών και 47 ημερών.

Ο Μπαπέ είχε καταφέρει το συγκεκριμένο επίτευγμα σε ηλικία 22 χρονών και 80 ημερών, έτσι ο Νορβηγός φορ της Σίτι, έσπασε το ρεκόρ του ηγέτη της Παρί και το νέο ντιμπέιτ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο αρχίζει και παίρνει «φωτιά».

Forget the Ronaldo vs. Messi debate.



Haaland vs. Mbappe is here 😅 pic.twitter.com/So3grziHvH