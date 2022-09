Ντόρτμουντ - Κοπεγχάγη: Επεισόδια στο γήπεδο από τους Δανούς - Πέταξαν φωτοβολίδες (vid)

Με εντάσεις ξεκινά το φετινό Champions League. Συγκεκριμένα, οπαδοί της Κοπεγχάγης που ταξίδεψαν στη Γερμανία βρέθηκαν στο Signal Iduna Park για το ματς της ομάδας τους με την Μπορούσια Ντορτμουντ ξεκίνησαν επεισόδια, πετώντας φωτοβολίδες προς τους Βεστφαλούς, οι οποίες έπεφταν στη «νεκρή» ζώνη, που υπάρχει για να χωρίζει τους οπαδούς των δύο ομάδων.

Δείτε εδώ βίντεο από τα επεισόδια:

Kopenhagen fans are throwing pyros into the stands where our home fans are sitting.

What a joke, get the fuck out of our stadium! #BVBFCK #UCL pic.twitter.com/7tgdhPri3f