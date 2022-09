Yolo και wtf μαζί στο Καραϊσκάκη!

Yolo (you only live once)!

Δεν πρόλαβε να δει τη νυχτερινή Αθήνα. Δεν πρόλαβε να δει την απογευματινή Αθήνα. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να δει ούτε την πρωινή Αθήνα, δεν πρόλαβε να φάει χωριάτικη, παστίτσιο ή να πιει φραπέ, αλλά πρόλαβε να πατήσει στο Στάδιο Καραϊσκάκη και να κάνει κατευθείαν τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Το βράδυ της Τετάρτης ο Πεπ Μπιελ έφτασε στη χώρα μας, την Πέμπτη πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε, γνώρισε τον προπονητή, τους συμπαίκτες του και το προπονητικό κέντρο. Το Σάββατο ήταν στην ενδεκάδα, έδωσε ασίστ για το πρώτο γκολ, πέτυχε το δεύτερο και η ζωή στην Αθήνα είναι ωραία… Τόσο για τον Ισπανό, όσο και για τον Ολυμπιακό, τώρα που έχει τον Ισπανό!

Εντάξει, δεν μας έκανε και έκπληξη… Από τα φιλικά είχαμε πάρει χαμπάρι τι μπορεί να κάνει ο Πινέδα, αν βρει τη μπάλα όπως θέλει, τη στιγμή που θέλει και με τον τρόπο που θέλει, και ακόμα μια φορά το επιβεβαίωσε! Τα ποσοστά του έξω από την περιοχή αγγίζουν εκείνα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο ευρωμπάσκετ, κι έπειτα από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και το γκολ στην Λαμία, ήρθε ένα ακόμα τέρμα από τον Μεξικάνο. Κι αυτό ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό, όπως και ακόμα πιο ουσιαστικό για την ΑΕΚ.