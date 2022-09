Παγκόσμιο θέμα η υποδοχή στον Μαρσέλο!

Ο Μαρσέλο είναι το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού για το φετινό καλοκαίρι, με την ομάδα του Πειραιά να παρουσιάζει τον Βραζιλιάνο σταρ στο στάδιο «Γ.Καραϊσκάκης» μπροστά σε 22.000 φίλους της ομάδας.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν αλλά και όλα όσα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας όχι μόνο δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον διεθνή Τύπο, αλλά το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο για την παρουσίαση του πρώην αριστερού μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι αναφορές από το Sports Center, το ESPN Argentina, αλλά και άλλα μεγάλα δίκτυα του εξωτερικού ήταν πολλές, με την παρουσίαση του Βραζιλιάνου θρύλου να γίνεται παγκόσμιο θέμα!

First night as Olympiacos player for Marcelo ⚪️🔴🇬🇷 #Olympiacospic.twitter.com/ZjlhGs0ePG