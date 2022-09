Οι φήμες για Πασχαλάκη - Ολυμπιακό που... φουντώνουν, τα τελευταία νέα για την μεταγραφή χαφ στον Παναθηναϊκό και ο λόγος που χάλασε του Χούλιο Βελάσκεθ στον Άρη. «Καίνε» οι Φήμες.

*Η ουσία είναι ότι για τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ή πληροφόρηση ότι έχει π.χ. κάποια πρόταση από το εξωτερικό που τον ικανοποιεί. Συν τοις άλλοις, φαίνεται ότι προτεραιότητά του είναι τελικά να παραμείνει στη χώρα μας λόγω και της συντρόφου του. Όσο λοιπόν δεν κλείνει πουθενά, τόσο οι φήμες θα εντείνονται για τον Ολυμπιακό παρά τις διαψεύσεις. (ΦΩΣ)

*Κατά την διάρκεια του cooling break στο πρώτο ημίχρονο του «Κλ.Βικελίδης», ο Μπίσεσβαρ έπιασε παράμερα τον Ντάντας και του έδινε οδηγίες με χαρακτηριστικές χειρονομίες, για να βλέπει γηπεδο και να παίζει πιο απλά. Ενώ το τεχνικό τιμ ηταν στραμμένο σε άλλους παίκτες, ο «Μπίσε» ηταν σε αυτά τα 2-3 λεπτά μόνο με τον Ντάντας και φαινόταν απο την γλώσσα του σωματος ότι λειτουργούσε "εκπαιδευτικά". Όπως αντίστοιχα και ο Ίνγκασον, ο οποίος γκάζωσε ουκ ολίγες φορές τους νεαρούς της άμυνας του ΠΑΟΚ! (SDNA)

*Μπορεί να συνδέθηκε, τουλάχιστον θεωρητικά με τον Βόλο προκειμένου να παραχωρηθεί εκεί με τη μορφή δανεισμού, ωστόσο, η απόφαση που ελήφθη για τον Γιώργο Κούτσια του ΠΑΟΚ είναι να παραμείνει στο δυναμικό του Δικεφάλου. Για την ώρα αξιοποιείται από τον Πάμπλο Γκαρσία και τον ΠΑΟΚ Β', αλλά ο μικρός θα το παλέψει, αν και έχει μπροστά του Ολιβέιρα και Μπράντον Τόμας...(SDNA)

* Ο Χασάν και ο Κούτρης πιθανότατα θα αποτελέσουν παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Ειδικά για τον Αιγύπτιο φορ δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάτι άλλο μπροστά του, εκτός από το να ετοιμάσει τις βαλίτσες του για άλλες πολιτείες. Και για τους δύο, πάντως, οι πιθανότητες να παραμείνουν στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ είναι συντριπτικά εναντίον τους. (ΦΩΣ)



*To φυσάει και δεν κρυώνει ο Χούλιο Βελάσκεθ το χουνέρι με τον Άρη. Πάνω που ο Ισπανός κόουτς έφτιαχνε βαλίτσες για την Θεσσαλονίκη, διαπίστωσε πως αρκετά από τα προφορικά συμφωνηθέντα με τους «κίτρινους» άλλαξαν στα χαρτιά. Κι έτσι, δουλειά δεν γίνεται, με τον 41χρονο κόουτς να μην στρίβει για δεύτερη φορά το τιμόνι προς την Ελλάδα. Για την ιστορία η πρώτη ήταν το καλοκαίρι του ΄19, όταν προτάθηκε σε «μεγάλη» ελληνική ομάδα, χωρίς ωστόσο να κάνει το…γκελ που θα έπρεπε ούτως ώστε να έρθει για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας. (SDNA)

* Ο Ζινκερνάγκελ έμεινε εκτός ευρωπαικής λίστας, ενώ και στο ματς με τον Ιωνικό δεν αγωνίστηκε καθόλου. Ο Δανός ξεκίνησε την σεζόν βασικός, όμως έχει χάσει αρκετό έδαφος με αποτέλεσμα τα δεδομένα να αλλάξουν γι'αυτό, ειδικά μετά την άφιξη του Μπιέλ. Το θέμα για τον Ζινκερνάγκελ είναι να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, να εκμεταλλευτεί το γεγονός πως δεν θα έχει ματς ανά τέσσερις μέρες και να γεμίσει τις μπαταρίες του. (ΦΩΣ)



*«Δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο κόουτς» ήταν το μήνυμα που έφευγε - μέχρι πρότινος - από τον Παναθηναϊκό προς τους ατζέντηδες οι οποίοι έχουν προτείνει κεντρικoύς χαφ στο «τριφύλλι» κι αναμένουν στο ακουστικό τους. By the way, για περιπτώσεις παικτών με «αλμυρό» κόστος, εκείνο που διέρρεε από τους «πράσινους» ήταν πως θα το παλέψουν, φτάνει να κάνει θετική εισήγηση ο Σέρβος κόουτς. (SDNA)



*Πολλές είναι οι φήμες που θέλουν τον Ολυμπιακό να πραγματοποιεί άλλες μία - δύο μεταγραφές ακόμα. Η αλήθεια είναι πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μάτια και αφτιά ανοιχτά για ό,τι προκύψει. Για κεντρικό χαφ ψάχνονται σίγουρα, έστω κι αν πλέον θα υπάρχει δικαίωμα χρήσης του μόνο στους ελληνικούς αγώνες. Επίσης σκανάρουν την αγορά και για τερματοφύλακα και παρά τις ερυθρόλευκες διαψεύσεις παραμένει αυτή η φημολογία που θέλει τον Πασχαλάκη να απασχολεί τους πρωταθλητές. (SPORTDAY)

* Αν Ολυμπιακός, Μίλαν και Τσέλσι τα βρουν, τότε ο Μπακαγιόκο θα πάρει το πρώτο αεροπλάνο για την Ελλάδα, καθώς κοιτάζει ζεστά την προοπτική των Πειραιτών. Ο υψηλόσωμος αμυντικός μέσος θέλει να φύγει από την Ιταλία. (ΦΩΣ)