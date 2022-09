Απίστευτο: Το Ντάλας σκόραρε τρία γκολ σε τρία λεπτά! (video)

Το ημίχρονο έληξε 0-0, όμως ένα τρίλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο αρκούσε στο Ντάλας για να πάρει το τρίποντο της νίκης.

Αρχικά οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με αυτογκολ του Μπόξαλ στο 55', στο 56' ο Βελάσκο «έγραψε» το 0-2, με τον Φερέιρα στο 58ο λεπτό, να ολοκληρώνει το τρίλεπτο-φωτιά για το Ντάλας!

Δείτε παρακάτω τα γκολ:

