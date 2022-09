Λίβερπουλ: Οπαδός της Έβερτον πέτυχε με μπουκάλι τον Κλοπ (pic)

Προς τι ο πρόλογος; Η απάντηση βρίσκεται στη ρίψη πλαστικού μπουκαλιού που χτύπησε τον προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ στο ακυρωθέν γκολ της Έβερτον στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ.

Συγκεκριμένα, στο 69' της αναμέτρησης ο Κόνορ Κόαντι σκόραρε για τα «ζαχαρωτά», αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από χρήση VAR, για οφσάιντ.

Ωστόσο, οι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας δεν έμειναν μόνο στις διαμαρτυρίες, καθώς οπαδός τους πέταξε πλαστικό μπουκάλι στον Γιούργκεν Κλοπ!

Τελικά, το ματς συνεχίστηκε κανονικά, με τη «λευκή ισοπαλία» να μη βολεύει καμία από τις δύο ομάδες.



