Με Μπιέλ, Ουί Τζο και Ντε Λα Φουέντε ο Ολυμπιακός

Ο Κάρλος Κορμπεράν έδωσε φανέλα βασικού τόσο στον Μπιέλ αλλά και τους Ουί Τζο, Ντε Λα Φουέντε.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Ιωνικό για την 3η αγωνιστική της Superleague:

Βάτσλικ, Άβιλα, Μανωλάς, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης, Ινμπεόμ, Μασούρας, Μπιέλ, Ντε Λα Φουέντε, Ουί Τζο Χουάνγκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ιωνικό από την Stoiximan!