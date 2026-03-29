Οριακή αλλά πολύτιμη νίκη για τον ΠΑΟΚ κόντρα στους Θρακομακεδόνες (5-4), με τον Δικέφαλο να «σφραγίζει» και τυπικά την παραμονή του στη Futsal Super League.

Για την 3η αγωνιστική των φετινών πλέι άουτ της Futsal Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε την ομάδα της Αθήνας στη Μίκρα.

Οι «ασπρόμαυροι» έκαναν την ανατροπή παρά το... νωθρό ξεκίνημα και πήραν μία υπερπολύτιμη νίκη με 5-4, φτάνοντας στους 33 βαθμούς στην επιμέρους διαδικασία.

Στους 26 παρέμειναν οι φιλοξενούμενοι, με τον Παναθηναϊκό να «σκαρφαλώνει» -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στους 28, με την διαφαινόμενη νίκη επί του ουραγού και χωρίς βαθμό Πήγασου.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται, ενώ μετά το Πάσχα ακολουθούν οι τρεις τελευταίες «στροφές» για να φανεί ποιος εκ των Παναθηναϊκού-Θρακομακεδόνων θα «συνοδεύσουν» τον Πήγασο.