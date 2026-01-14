Πρώην παίκτες του Ηρακλή αιτούνται ανάκληση άδειας του Γηραιού

Συνεχίζονται οι κινήσεις πρώην ποδοσφαιριστών του Ηρακλή κατά του συλλόγου για χρήματα που τους οφείλονται από την παλιά ΠΑΕ, προσφεύγοντας αυτή τη φορά στο τμήμα αδειοδότησης της ΕΠΟ για να αιτηθούν την ανάκληση άδειας του Γηραιού.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η αίτηση των Γιάκομπ, Ηλιάδη και Αγγελόπουλου, διά του εκπροσώπου τους, νομικού Γιώργου Παναγόπουλου:

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΠΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ:

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΟ,

κ.Χρυσοστομο ΓΚΑΓΚΑΤΣΗ,

ως Υπεύθυνο-Aξιωματουχο Εποπτευοντα

το Τμήμα Αδειοδότησης της ΕΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

1.Του Constantine Victoras JACOB,

2.Του Στυλιανού ΗΛΙΑΔΗ,

3.Του Βασιλείου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, μελών της ΚΕΠ, κατοίκων για τις επιδόσεις, Φαβιέρου 47, Αθήνα



Κ Α Τ Α

Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ" που εδρεύει στην Μίκρα Θεσσαλονίκης κι εκπροσωπείται νόμιμα

Όπως γνωρίζετε, έχουμε δικαιωθεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ με αποφάσεις (43-48-49/2024) του ΔΔΠ,οι οποίες έχουν αναγνωρίσει, αφενός μεν την Αθλητική Διαδοχή της καθ' ης ΠΑΕ ως προς το 50% των απαιτήσεων μας κατά κεφάλαιο, τόκους και δαπάνες , αφετέρου δε την υποχρέωση της ως διαδόχου να μας καταβάλλει τα επιδικασθέντα.

ΕΠΕΙΔΗ όμως οι αιτήσεις μη αδειοδότησης που σας υποβάλλαμε μέχρι 32.12.2024 και 28.2.2025 , τελικά προφανώς απορρίφθηκαν από το ΠΟΑ και το ΔΟΑ, χωρίς ποτέ να κληθούμε ενώπιον τους και χωρίς να λάβουμε τα σκεπτικά των σχετικών αποφάσεων, ενδεχομένως για δήθεν υφιστάμενη εκκρεμοδικία, τουλάχιστον από όσα διέδωσε η πλευρά της ΠΑΕ.

ΕΠΕΙΔΗ ακόμα και να υπήρχε εκκρεμοδικία προϊσχύσας Κανονισμός Αδειοδότησης, δεν σας έδινε τέτοια δυνατότητα, από την στιγμή που δεν υπήρχε σχετική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων περί αναστολής εκτελεστότητας των αποφάσεων μας.

ΕΠΕΙΔΗ οι ανεκτέλεστες αποφάσεις μας εκδόθηκαν από το ΔΔΠ, κατόπιν πλήρους εφαρμογής της ερμηνευτικής προσθήκης του άρθρου 73 επ. του προϊσχύσαντος Κανονισμού Αδειοδότησης που απαιτούσε να εκδώσουμε και νέες αποφάσεις που θα αναγνώριζαν την ύπαρξη αθλητικής διαδοχής δια του διατακτικού των νέων αποφάσεων.

ΕΠΕΙΔΗ μας είναι αδιάφορη η επίσημη θέση που διατύπωσε εγγράφως ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδότησης κ.Γεωργιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ περί αυθαίρετης έμπνευσης του προκατόχου του κ.Βασιλειου ΣΑΡΑΚΗ, από την στιγμή που ναι μεν κατά πλαστογράφηση του διεθνούς Κανονισμού, πλην όμως με τις ευλογίες της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, εγκρίθηκε ο προϊσχύσας Κανονισμός Αδειοδότησης με την χαλκευμένη ερμηνευτική προσθήκη παρερμηνείας των αντίστοιχων διατάξεων του δεσμευτικού πρωτότυπου του Κανονισμού Αδειοδότησης της ΕΠΟ!

ΕΠΕΙΔΗ είναι προφανές ότι η ΠΑΕ σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο Αδειοδότησης, προκειμένου να μεθοδεύσει μία νομιμοφανή αδειοδότηση, υπέβαλε την 20.3.2025 στο ΔΔΠ αιτήσεις αναψηλάφησης κατά των προηγούμενων αποφάσεων του ΔΔΠ που είχαν αναγνωρίσει την αθλητική διαδοχή, δημιουργώντας μία ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ!

ΕΠΕΙΔΗ μόλις επετεύχθη ο σκοπός της αδειοδότησης,η ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να ευδοκιμήσουν οι 3 αιτήσεις αναψηλάφησης υπέβαλε στις μετ' αναβολήν συζητήσεις, τις από 10.6.2025 αντίστοιχες παραιτήσεις, με αποτέλεσμα να εκδοθούν την 18. 6.2025 οι αποφάσεις υπ.αριθμ.35-36-37 /2025 ,με τις οποίες το ΔΔΠ κατήργησε τις δίκες!

ΕΠΕΙΔΗ παρόλα αυτά και παρότι η ΠΑΕ αδειοδοτήθηκε παράνομα, ο τότε χορηγός της και de facto Διοικητής της,κ.Παναγιωτης ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ ,στην προσπάθεια του να υφαρπάξει την ιδιοκτησία της ΠΑΕ από τα χέρια του νόμιμου ιδιοκτήτη της κ.Ευστρατιου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ,του κοινοποίησε την από 16.7.2025 εξώδικη δήλωση, με την οποία, μεταξύ άλλων, παραθέτει έναν τεράστιο κατάλογο δανειστών της ΠΑΕ με τα ποσά που υποτίθεται οτι ,είτε έχει εξοφλήσει ή διακανονίσει ή είτε έχει αναλάβει.

ΕΠΕΙΔΗ το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί μέρος της δικογραφίας που έχει ανοίξει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπου την Πέμπτη 15.1.2026 κρίνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ και θα παρασταθεί ο πληρεξούσιος δικηγόρος μας ως συμπληρεξουσιος δικηγόρος του κ.ΕΥΓΕΝΙΟΥ.

ΕΠΕΙΔΗ στον πίνακα δανειστών, ο κ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ, συμπεριλαμβάνει και τους τρείς μας, με τα ποσά μας και την υποσημείωση "ΥΠΟ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ+ΤΟΚΟΥΣ"!

ΕΠΕΙΔΗ είναι προφανές ότι η ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ και ο φερόμενος ως νέος ιδιοκτήτης της, ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ , καθώς, αφενός μεν δήλωσε ως εκκρεμείς τις αμετάκλητες αποφάσεις μας, αφετέρου δε δεν κατέθεσε τον συγκεκριμένο πίνακα δανειστών στο Τμήμα Αδειοδότησης, ενώ παρά την κατάργηση των δικών και τελώντας σε γνώση της μη ύπαρξης εκκρεμοδικίας από 10.6.2025, συνέχισε στις 16.7.2025 να δηλώνει εγγράφως ότι οι υποθέσεις μας βρίσκονται σε εκκρεμοδικία!

ΕΠΕΙΔΗ η άδεια της καθ' ης ΠΑΕ πρέπει να ανακληθεί, βάσει του προϊσχύσαντος Κανονισμού Αδειοδότησης, καθώς ο νέος Κανονισμός είναι και μεταγενέστερος αλλά είναι και προφανώς παράνομος λόγω της προφανούς χάλκευσης και πλαστογράφησης του άρθρου 72, γεγονός για το οποίο η ισχύς του τελεί υπό την αίρεση της απόφασης του ΔΔΠ που θα εκδοθεί επί της προσφυγής μας κατά της εγκριτικής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ!

ΕΠΕΙΔΗ σε κάθε περίπτωση είμαστε εργαζόμενοι κατά την έννοια του ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ UEFA και οι αποφάσεις μας πρέπει να εκτελεστούν από τα αρμόδια όργανα της εσωτερικής ποδοσφαιρικής έννομης τάξης, δηλαδή τα Όργανα Αδειοδότησης, την Πειθαρχική Επιτροπή και την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ.

ΕΠΕΙΔΗ μάλιστα πρόσφατα σπεύσατε να ανακαλεσετε την άδεια της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ για ένα ban της FIFA για παλιό αλλοδαπό ποδοσφαιριστή της προηγούμενης ΠΑΕ, τον οποίο προφανώς εκλάβατε ως εργαζόμενο κατά την έννοια του αυθεντικού άρθρου 72 του Κανονισμού Αδειοδότησης της UEFA!

ΕΠΕΙΔΗ στην πρόσφατη συνάντηση στην Θεσσαλονίκη μελών της ΚΕΠ με τον Πρόεδρο της ΕΠΟ, O τελευταίος μιλώντας ως δικηγόρος διαβεβαίωσε τον δεύτερο εξ ημών ότι έχει μελετήσει αναλυτικά την απόφαση του ΔΔΠ που έκανε δεκτή την αίτηση του και αναγνώρισε την αθλητική διαδοχή της ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ και διερωτήθηκε γιατί η ΕΠΟ δεν την έχει εκτελέσει ακόμα!

ΕΠΕΙΔΗ η κατάργηση δίκης δια των αποφάσεων 35-36-37/2025 του ΔΔΠ, και μάλιστα αναδρομικά, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΒΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΟΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 43-48-49/2024 ΤΟΥ ΔΔΠ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΙΣΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΜΑΣ!

ΕΠΕΙΔΗ προς απόδειξη της αίτησης μας ,σας κοινοποιούμε, τόσο τις αποφάσεις του ΔΔΠ επί των αναψηλαφήσεων της ΠΑΕ, όσο και την από 16. 7.2025 εξώδικη δήλωση του κ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗ.



ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας

ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ

1.Να κάνετε δεκτή την αίτηση μας,

2.Να ανακαλέσετε άμεσα την άδεια της ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ,

3.Να κοινοποιήσετε άμεσα την απόφαση σας στην Πειθαρχική Επιτροπή και την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, όπου εκκρεμεί η αίτηση μας για απαγόρευση μεταγραφών κατά της ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ, άλλως

4.Να μας κοινοποιήσετε άμεσα τα σκεπτικά των απορριπτικών αποφάσεων σας και επί της παρούσας αίτησης και επί της αρχικής αίτησης μας,

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ,

ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, προκειμένου να μας χορηγηθούν όλες οι αποφάσεις μας επί των αιτήσεων μας.