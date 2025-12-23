Καταγγελία Κυρίτση κατά της διοίκησης του Αιγάλεω - Ζητά λύση συμβολαίου

Τη νομική οδό ακολούθησε ο τερματοφύλακας του Αιγάλεω, Ηλίας Κυρίτσης, καταγγέλλοντας περιστατικό βίας εις βάρος του από τον πρόεδρο της ΠΑΕ.

Ο 28χρονος γκολκίπερ υποστηρίζει πως στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Μαρκό, στις 29 Νοεμβρίου για τη Super League 2, δέχθηκε χαστούκι από τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Αχιλλέα Καραχάλιο.

Ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη καταθέσει προσφυγή στην ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ, επικαλούμενος προσβολή της προσωπικότητάς του, και ζητά την άμεση λύση του συμβολαίου του για σπουδαίο λόγο.

Παράλληλα, εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί και ποινικά, καταθέτοντας μήνυση για το συμβάν.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί επίσημα στις 12 Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία έχει οριστεί η εκδίκαση της προσφυγής, με το θέμα να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.