Στο Λαύριο με την πανίσχυρη Σπόρτινγκ η ΑΕΚ για τους «16» του Futsal Champions League!

Ιστορικής σημασίας παιχνίδι δίνει απόψε η ομάδα Futsal της ΑΕΚ απέναντι στη Σπόρτινγκ για τους «16» του Futsal Champions League.

Πανέτοιμη για μία τεράστια πρόκληση είναι η ομάδα Futsal της ΑΕΚ, που υποδέχεται στο Κλειστό του Λαυρίου την πανίσχυρη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, απόψε στις 21:00, για τον 1ο Αγώνα της Φάσης των «16» του UEFA Futsal Champions League!

Η πρωταθλήτρια και υπερκυπελλούχος Ελλάδας θα τα δώσει όλα κόντρα στην κορυφαία ομάδα ποδοσφαίρου σάλας της Ευρώπης, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να διεκδικήσει τις πιθανότητές της για να προκριθεί στα Προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Άλλωστε, η Ένωση έχει ήδη επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία τη φετινή σεζόν, όμως τα όνειρά της δεν… έχουν ταβάνι.

Το Κλειστό του Λαυρίου αναμένεται να γεμίσει από το φίλαθλο κόσμο της ΑΕΚ, ενώ όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο γήπεδο, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση μέσα από το ΑΕΚ AC TV, το οποίο θα μεταφέρει παντού την εικόνα από την κορυφαία στιγμή του ελληνικού Futsal.

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Άγγελος Εμμανουηλίδης, δήλωσε στο aek.gr: «Είναι μία ιστορική μέρα, καθώς για πρώτη φορά ελληνική ομάδα θα δώσει αγώνα για τους «16» του UEFA Futsal Champions League. Η ΑΕΚ υποδέχεται ένα μεγαθήριο, όπως είναι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Πρόκειται για μία τεράστια ομάδα, με 2 κατακτήσεις Champions League και 5 σερί παρουσίες στην τελική φάση (από το 2020-21 έως και το 2024-25), καθώς και την πολυνίκη όλων των διοργανώσεων στην Πορτογαλία. Εμείς όμως δεν φοβόμαστε. Πάμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας και το καλύτερό δυνατό αποτέλεσμα για εμάς, με στόχο και την ρεβάνς. Έχουμε ορισμένα προβλήματα μικροτραυματισμών, που κάνουν το έργο μας δυσκολότερο. Καλώς ΟΛΟ τον κόσμο της ΑΕΚ να σταθεί στο πλευρό της ομάδας μας, καθώς τον χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ».