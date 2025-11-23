Live Streaming: ΠΑΟΚ - Δούκας

Για την 9η αγωνιστική της Futsal Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κυριακή 23 Νοεμβρίου και ώρα 13:00, στην Μίκρα, τον ΑΣΕ Δούκα - Δείτε το ματς με εικόνα και ήχο.