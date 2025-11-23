Χρόνος ανάγνωσης 1’ FUTSAL SUPER LEAGUE Live Streaming: ΠΑΟΚ - Δούκας 23-11-2025 12:50 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο Σάλας ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Δούκας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Για την 9η αγωνιστική της Futsal Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κυριακή 23 Νοεμβρίου και ώρα 13:00, στην Μίκρα, τον ΑΣΕ Δούκα - Δείτε το ματς με εικόνα και ήχο. Ο Μητσοτάκης εκπλήσσει τους πάντες – Κίνηση ματ με τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας instanews.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr «Μπαμ» OPEN με Τάσο Δούση: Ετοιμάζει το νέο «Ράδιο Αρβύλα» dailymedia.gr «Κατακραυγή για τον πρωτοφανή μισθό»: Το ποσό-μαμούθ που έδωσε ο «καπετάνιος» κόντρα στα πιστεύω του για τη μεγάλη ποδοσφαιρική καψούρα του menshouse.gr Η βόμβα του Φλορεντίνο Πέρεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης: Ποιός μπορεί να είναι ο παίκτης των 150 εκατομμυρίων ευρώ που υποσχέθηκε menshouse.gr Η υπέρβαση με τον Γένσεν θα αλλάξει όλο τον Παναθηναϊκό menshouse.gr H δύσκολη αποστολή του Κυρανάκη: Πάει να κάνει το ακατόρθωτο instanews.gr Σκάει «βόμβα» με το Survivor στον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Live Streaming: ΠΑΟΚ - Δούκας SHARE