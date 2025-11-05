Κρίμα για Μαρτίνς, τι έδειξε για πρώτη φορά - Στον έναν βαθμό η 24άδα

Δεν είναι ακόμη χαμένος από χέρι ο Ολυμπιακός - Οι αποχωρήσεις Ντάνι Γκαρθία και Τσικίνιο στοίχισαν κόντρα στην Αϊντχόφεν.

Είναι από τις περιπτώσεις που μπορεί να πει κανείς ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι δίκαιο, αλλά και από την άλλη… έτσι είναι ακριβώς το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός ήταν σχεδόν υποδειγματικός για 93 λεπτά το βράδυ της Τρίτης (4/11) στο «Γ. Καραϊσκάκης», όμως η Αϊντχόφεν είχε τον τρόπο να φύγει με την ισοπαλία στο φινάλε και το τελικό 1-1 είναι προφανές ότι μειώνει ακόμη περισσότερο τις ελπίδες των πρωταθλητών για μια θέση στην πρώτη 24άδα που οδηγεί στα play off, μπαράζ, όπως θέλετε πείτε τα, του Champions League.

