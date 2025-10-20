Futsal Super League: Με 4/4 στην κορυφή ΑΕΚ και Δούκας

Συνέχισαν με το απόλυτο στην κορυφή της Futsal Super League, ΑΕΚ και Δούκας - Προβληματισμός για τον ουραγό ΠΑΟΚ

ΑΕΚ και Δούκας έκαναν το 4Χ4 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της FSL και έμειναν μόνοι τους στην κορυφή. Ωστόσο, μεγάλη σημασία στα τεκταινόμενα, είχε η πρώτη νίκη στη μεγάλη κατηγορία των Θρακομακεδόνων, που επικράτησαν με 8-7 του ΠΑΟΚ, καθώς και η ισοπαλία μεταξύ Τραχώνων και Σαλαμίνας (6-6), σε μία… ματσάρα στο κλειστό του Αγίου Δημητρίου. Για τους Τράχωνες ήταν ο πρώτος φετινός πόντος, ενώ οι “νησιώτες” έφτασαν τους 7 βαθμούς.

Ο Ερμής, που νίκησε με 9-3 τον Πύργο στα Ιλίσια, ισοβαθμεί πλέον με την Αθήνα ’90 στους 9 πόντους, αφού το Καλτσέττο ηττήθηκε με 8-1 από την ΑΕΚ στο Καματερό το Σάββατο. Ο Δούκας λύγισε εκτός έδρας την αντίσταση του Κορυδαλλού με 4-3 και με την Ένωση έχει το απόλυτο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

Θρακομακεδόνες - ΠΑΟΚ 8-7

Τράχωνες - Σαλαμίνα 6-6

Κορυδαλλός - Δούκας 3-4

Ερμής Ζωγράφου - Πύργος 9-3

ΑΕΚ - Αθήνα '90 8-1

20/10 Πήγασος - Παναθηναϊκός