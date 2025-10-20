MENU
Futsal Super League: Με 4/4 στην κορυφή ΑΕΚ και Δούκας

Συνέχισαν με το απόλυτο στην κορυφή της Futsal Super League, ΑΕΚ και Δούκας - Προβληματισμός για τον ουραγό ΠΑΟΚ

ΑΕΚ και Δούκας έκαναν το 4Χ4 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της FSL και έμειναν μόνοι τους στην κορυφή. Ωστόσο, μεγάλη σημασία στα τεκταινόμενα, είχε η πρώτη νίκη στη μεγάλη κατηγορία των Θρακομακεδόνων, που επικράτησαν με 8-7 του ΠΑΟΚ, καθώς και η ισοπαλία μεταξύ Τραχώνων και Σαλαμίνας (6-6), σε μία… ματσάρα στο κλειστό του Αγίου Δημητρίου. Για τους Τράχωνες ήταν ο πρώτος φετινός πόντος, ενώ οι “νησιώτες” έφτασαν τους 7 βαθμούς.

Ο Ερμής, που νίκησε με 9-3 τον Πύργο στα Ιλίσια, ισοβαθμεί πλέον με την Αθήνα ’90 στους 9 πόντους, αφού το Καλτσέττο ηττήθηκε με 8-1 από την ΑΕΚ στο Καματερό το Σάββατο. Ο Δούκας λύγισε εκτός έδρας την αντίσταση του Κορυδαλλού με 4-3 και με την Ένωση έχει το απόλυτο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

  • Θρακομακεδόνες - ΠΑΟΚ 8-7
  • Τράχωνες - Σαλαμίνα 6-6
  • Κορυδαλλός - Δούκας 3-4
  • Ερμής Ζωγράφου - Πύργος 9-3
  • ΑΕΚ - Αθήνα '90 8-1
  • 20/10 Πήγασος - Παναθηναϊκός
1 ΑΕΚ 4 4 0 0 46 2 44 12
2 ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ 4 4 0 0 25 10 15 12
3 ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4 3 0 1 25 11 14 9
4 ΑΘΗΝΑ ’90 ΣΑΛΑΣ 4 3 0 1 9 12 -3 9
5 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΓΣ 4 2 1 1 19 14 5 7
6 ΠΥΡΓΟΣ 2024 4 2 0 2 18 27 -9 6
7 ΠΑΝΑΘHΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 3 1 1 1 8 6 2 4
8 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΟΔ 4 1 1 2 16 16 0 4
9 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 4 1 0 3 12 29 -17 3
10 ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ 4 0 1 3 15 23 -8 1
11 ΠΑΟΚ 4 0 0 4 17 32 -15 0
12 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. 3 0 0 3 4 32 -28 0

 

