Futsal Super League: Με 4/4 στην κορυφή ΑΕΚ και Δούκας

ΑΕΚ και Δούκας έκαναν το 4Χ4 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της FSL και έμειναν μόνοι τους στην κορυφή. Ωστόσο, μεγάλη σημασία στα τεκταινόμενα, είχε η πρώτη νίκη στη μεγάλη κατηγορία των Θρακομακεδόνων, που επικράτησαν με 8-7 του ΠΑΟΚ, καθώς και η ισοπαλία μεταξύ Τραχώνων και Σαλαμίνας (6-6), σε μία… ματσάρα στο κλειστό του Αγίου Δημητρίου. Για τους Τράχωνες ήταν ο πρώτος φετινός πόντος, ενώ οι “νησιώτες” έφτασαν τους 7 βαθμούς.
Ο Ερμής, που νίκησε με 9-3 τον Πύργο στα Ιλίσια, ισοβαθμεί πλέον με την Αθήνα ’90 στους 9 πόντους, αφού το Καλτσέττο ηττήθηκε με 8-1 από την ΑΕΚ στο Καματερό το Σάββατο. Ο Δούκας λύγισε εκτός έδρας την αντίσταση του Κορυδαλλού με 4-3 και με την Ένωση έχει το απόλυτο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:
- Θρακομακεδόνες - ΠΑΟΚ 8-7
- Τράχωνες - Σαλαμίνα 6-6
- Κορυδαλλός - Δούκας 3-4
- Ερμής Ζωγράφου - Πύργος 9-3
- ΑΕΚ - Αθήνα '90 8-1
- 20/10 Πήγασος - Παναθηναϊκός
|1
|ΑΕΚ
|4
|4
|0
|0
|46
|2
|44
|12
|2
|ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ
|4
|4
|0
|0
|25
|10
|15
|12
|3
|ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
|4
|3
|0
|1
|25
|11
|14
|9
|4
|ΑΘΗΝΑ ’90 ΣΑΛΑΣ
|4
|3
|0
|1
|9
|12
|-3
|9
|5
|ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΓΣ
|4
|2
|1
|1
|19
|14
|5
|7
|6
|ΠΥΡΓΟΣ 2024
|4
|2
|0
|2
|18
|27
|-9
|6
|7
|ΠΑΝΑΘHΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
|3
|1
|1
|1
|8
|6
|2
|4
|8
|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΟΔ
|4
|1
|1
|2
|16
|16
|0
|4
|9
|ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
|4
|1
|0
|3
|12
|29
|-17
|3
|10
|ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ
|4
|0
|1
|3
|15
|23
|-8
|1
|11
|ΠΑΟΚ
|4
|0
|0
|4
|17
|32
|-15
|0
|12
|ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο.
|3
|0
|0
|3
|4
|32
|-28
|0