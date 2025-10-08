Ενοχλήσεις ο Μπαπέ, δεν ενδιαφέρει τον Ντεσάν - Ανησυχία στην Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρέθηκε με ενοχλήσεις στο camp της εθνικής Γαλλίας, ωστόσο ο Ντιντιέ Ντεσάν τονίζει πως είναι καλά και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε αναμμένα κάρβουνα.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι παραπάνω από ευχαριστημένη.

Όμως για να συνεχίσει έτσι, θα πρέπει να μείνει υγιής και οι «Μερένγκες» βλέπουν πως δεν εξελίσσεται πολύ καλά αυτό.

Ο Γάλλος σταρ έφυγε με πρόβλημα στον αστράγαλο στο τελευταίο παιχνίδι της Ρεάλ και, σύμφωνα με την AS, μπήκε στην εθνική του με ενοχλήσεις.

Υπήρξε και πρόταση να μείνει εκτός από αυτό το παράθυρο των εθνικών ομάδων και τα παιχνίδια απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν και την Ισλανδία, όμως ο Ντιντιέ Ντεσάν σφυρίζει αδιάφορα.

Με βάση το δημοσίευμα, ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός επιμένει να τονίζει πως ο Μπαπέ είναι καλά και μπορεί να αγωνιστεί.

Ωστόσο στη Μαδρίτη δεν έχουν πάρει με καλό μάτι το ενδεχόμενο συμμετοχής του με την εθνική, καθώς δεν θέλουν να ρισκάρουν μια πιθανή επιδείνωση του προβλήματός του.