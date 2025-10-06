Το «πανόραμα» της 2ης αγωνιστικής της Futsal Super League

Πέντε στα πέντε “διπλά” ήταν τα αποτελέσματα της Κυριακής, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Futsal Super League.

Ο Πύργος πέρασε από τη Θεσσαλονίκη νικηφόρα, επικρατώντας με 6-5 του ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας το πρώτο του τρίποντο στη μεγάλη κατηγορία.

Η Αθήνα ’90 έκανε το 2Χ2, νικώντας με 3-2 τον Πήγασο στην Αγία Παρασκευή, ενώ το ίδιο έκανε και ο Ερμής Ζωγράφου, ο οποίος λύγισε την αντίσταση των Τραχώνων με 8-4 μέσα στο κλειστό του Αγίου Δημητρίου.

Πρώτη νίκη για τον Παναθηναϊκό, που επιβλήθηκε με 4-1 των Θρακομακεδόνων στο Ολυμπιακό Χωριό, ενώ η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έκαμψε την αντίσταση του Κορυδαλλού στο “Θ. Πούτος” με 7-1, πετυχαίνοντας και εκείνη τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα ματς.

Σήμερα (6/10) ολοκληρώνεται η 2η αγωνιστική με τη Σαλαμίνα να υποδέχεται στο νησί τον Δούκα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

ΠΑΟΚ - Πύργος 5-6

Πήγασος Αγ. Παρασκευής - Αθήνα 90 2-3

Τράχωνες - Ερμής Ζωγράφου 4-8

Θρακομακεδόνες - Παναθηναϊκός 1-4

Κορυδαλλός - ΑΕΚ 1-7

6/10: Σαλαμίνα - Δούκας