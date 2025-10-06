Το «πανόραμα» της 2ης αγωνιστικής της Futsal Super League

Ο Πύργος πέρασε από τη Θεσσαλονίκη νικηφόρα, επικρατώντας με 6-5 του ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας το πρώτο του τρίποντο στη μεγάλη κατηγορία.
Η Αθήνα ’90 έκανε το 2Χ2, νικώντας με 3-2 τον Πήγασο στην Αγία Παρασκευή, ενώ το ίδιο έκανε και ο Ερμής Ζωγράφου, ο οποίος λύγισε την αντίσταση των Τραχώνων με 8-4 μέσα στο κλειστό του Αγίου Δημητρίου.
Πρώτη νίκη για τον Παναθηναϊκό, που επιβλήθηκε με 4-1 των Θρακομακεδόνων στο Ολυμπιακό Χωριό, ενώ η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έκαμψε την αντίσταση του Κορυδαλλού στο “Θ. Πούτος” με 7-1, πετυχαίνοντας και εκείνη τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα ματς.
Σήμερα (6/10) ολοκληρώνεται η 2η αγωνιστική με τη Σαλαμίνα να υποδέχεται στο νησί τον Δούκα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:
ΠΑΟΚ - Πύργος 5-6
Πήγασος Αγ. Παρασκευής - Αθήνα 90 2-3
Τράχωνες - Ερμής Ζωγράφου 4-8
Θρακομακεδόνες - Παναθηναϊκός 1-4
Κορυδαλλός - ΑΕΚ 1-7
6/10: Σαλαμίνα - Δούκας
|1
|ΑΕΚ
|2
|2
|0
|0
|18
|1
|17
|6
|2
|ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
|2
|2
|0
|0
|16
|6
|10
|6
|3
|ΑΘΗΝΑ ’90 ΣΑΛΑΣ
|2
|2
|0
|0
|6
|4
|2
|6
|4
|ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ
|1
|1
|0
|0
|10
|3
|7
|3
|5
|ΠΑΝΑΘHΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|2
|3
|6
|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΟΔ
|2
|1
|0
|1
|10
|9
|1
|3
|7
|ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΓΣ
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|8
|ΠΥΡΓΟΣ 2024
|2
|1
|0
|1
|9
|15
|-6
|3
|9
|ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ
|2
|0
|0
|2
|6
|11
|-5
|0
|10
|ΠΑΟΚ
|2
|0
|0
|2
|7
|14
|-7
|0
|11
|ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο.
|2
|0
|0
|2
|4
|12
|-8
|0
|12
|ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
|2
|0
|0
|2
|1
|15
|-14
|0