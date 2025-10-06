MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Το «πανόραμα» της 2ης αγωνιστικής της Futsal Super League

Ποδόσφαιρο Σάλας
0
Πέντε στα πέντε “διπλά” ήταν τα αποτελέσματα της Κυριακής, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Futsal Super League.

Ο Πύργος πέρασε από τη Θεσσαλονίκη νικηφόρα, επικρατώντας με 6-5 του ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας το πρώτο του τρίποντο στη μεγάλη κατηγορία. 

Η Αθήνα ’90 έκανε το 2Χ2, νικώντας με 3-2 τον Πήγασο στην Αγία Παρασκευή, ενώ το ίδιο έκανε και ο Ερμής Ζωγράφου, ο οποίος λύγισε την αντίσταση των Τραχώνων με 8-4 μέσα στο κλειστό του Αγίου Δημητρίου.

Πρώτη νίκη για τον Παναθηναϊκό, που επιβλήθηκε με 4-1 των Θρακομακεδόνων στο Ολυμπιακό Χωριό, ενώ η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έκαμψε την αντίσταση του Κορυδαλλού στο “Θ. Πούτος” με 7-1, πετυχαίνοντας και εκείνη τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα ματς.

Σήμερα (6/10) ολοκληρώνεται η 2η αγωνιστική με τη Σαλαμίνα να υποδέχεται στο νησί τον Δούκα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

ΠΑΟΚ - Πύργος 5-6
Πήγασος Αγ. Παρασκευής - Αθήνα 90 2-3
Τράχωνες - Ερμής Ζωγράφου 4-8
Θρακομακεδόνες - Παναθηναϊκός 1-4
Κορυδαλλός - ΑΕΚ 1-7
6/10: Σαλαμίνα - Δούκας 

1 ΑΕΚ 2 2 0 0 18 1 17 6
2 ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 2 0 0 16 6 10 6
3 ΑΘΗΝΑ ’90 ΣΑΛΑΣ 2 2 0 0 6 4 2 6
4 ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ 1 1 0 0 10 3 7 3
5 ΠΑΝΑΘHΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 2 1 0 1 5 3 2 3
6 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΟΔ 2 1 0 1 10 9 1 3
7 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΓΣ 1 1 0 0 2 1 1 3
8 ΠΥΡΓΟΣ 2024 2 1 0 1 9 15 -6 3
9 ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ 2 0 0 2 6 11 -5 0
10 ΠΑΟΚ 2 0 0 2 7 14 -7 0
11 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. 2 0 0 2 4 12 -8 0
12 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 2 0 0 2 1 15 -14 0
Το «πανόραμα» της 2ης αγωνιστικής της Futsal Super League