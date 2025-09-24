Γιάνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Η (διπλή) τηλεοπτική κάλυψη

Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το «Βάντκορφ» υποδέχεται την επιστροφή του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές βραδιές της league phase του Europa League. Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 22:00 απέναντι σε μια Γιάνγκ Μπόις που έρχεται από «σοκ» στο Κύπελλο και ένταση στις εξέδρες.

Ο αγώνας μεταδίδεται… διπλά. Και από την Cosmote TV σε περιγραφή Κώστα Ψάρρα, κι από τον ΑΝΤ1 σε περιγραφή Μανώλη Σφακάκη και Αλέξη Σπυρόπουλου και ρεπορτάζ Γιώργου Τριανταφυλλίδη.

Η δράση στον ΑΝΤ1 ξεκινά από τις 21:30 με την «The Football Show» σε παρουσίαση Αριάνας Παπαγιάννης, Γρηγόρη Ατρείδη και Αλέξανδρου Ξενικάκη. Μαζί τους θα είναι και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής με τα μοναδικά επιτεύγματα, ο οποίος έχει περάσει από όλες τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα σχολιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τα πεπραγμένα κάθε αγωνιστικής.

Μιντιάρχης