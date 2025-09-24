Futsal: Πρώτη προπόνηση για το γυναικείο τμήμα του Παναθηναϊκού

Με θετική ενέργεια και ενθουσιασμό μπήκε στη φετινή σεζόν το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου σάλας του Παναθηναϊκού, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση τη Δευτέρα (22/9) στο γήπεδο του Ρουφ.

Η «πράσινη» ομάδα συγκεντρώθηκε για την έναρξη της προετοιμασίας, με τον προπονητή Κώστα Γεωργιάδη, τον άμεσο συνεργάτη του Σταύρο Καρέζη και την τιμ μάνατζερ Τριανταφυλλιά Κολώτση να καλωσορίζουν τις αθλήτριες και να τους εύχονται μια χρονιά γεμάτη υγεία και επιτυχίες.

Στην πρώτη συγκέντρωση έδωσαν το «παρών» οι: Νανά Πλεξίδα, Φωτεινή Μπατζάκα, Αντιγόνη Βαϊτση, Ζωή Γεωργίου, Αγλαΐα Δρακοπούλου, Ανδρομάχη Κεφαλά, Στέλλα Ψαρρού, Άρια Ανδρή, Αντωνία Σπαγάκου, Σάσα Παπαθανάκου, Ελπίδα Μπριασούλη, Ηλέκτρα Πλυτά, Ελεάννα Χρυσίνα και Χριστίνα Μακρη.