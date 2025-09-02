MENU
Το Αμβούργο ανακοίνωσε διπλή ενίσχυση από την Άρσεναλ

Η γερμανική ομάδα απέκτησε δύο ποδοσφαιριστές από τους «κανονιέρηδες», ενισχύοντας την μεσαία γραμμή της.

Το Αμβούργο ήρθε σε συμφωνία με την Άρσεναλ για τον δανεισμό του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Φάμπιο Βιέιρα με τον 25χρονο ποδοσφαιριστή να μετακινείται με την μορφή του δανεισμού.

Πρόκειται για μια πολύ δυνατή κίνηση για το Αμβούργο, αφού για τον Βιέιρα, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους, μεταξύ των οποίον και η Στουτγκάρδη.

Οι Γερμανοί, όμως δεν έμειναν εκεί, αφού απέκτησαν από την Άρσεναλ -με κανονική μεταγραφή- τον Βέλγο χαφ Σάμπι Λοκονγκά, με τον 25χρονο μέσο να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

