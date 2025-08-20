Γιόρτασε τα γενέθλιά του χθες ο Σάντσες και ο Παναθηναϊκός περιμένει σήμερα το οριστικό «ναι»!

Ο Πορτογάλος γιόρτασε χθες τα 28α γενέθλιά του με τον δικό του εντυπωσιακό τρόπο και σήμερα είναι η μέρα της κρίσης καθώς στον Παναθηναϊκό αναμένουν την οριστική θετική του απάντηση ώστε να τελειώσει το θέμα και να έρθει άμεσα στην Αθήνα.

Έτοιμος για μια νέα σελίδα στην καριέρα του βρίσκεται ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος γνωρίζει πως δεν βρίσκεται στα πλάνα της Παρί Σεν Ζερμέν και ο Παναθηναϊκός του προσφέρει την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του και μάλιστα με τον προπονητή που τον ανέδειξε, τον Ρουί Βιτόρια.

Ο Πορτογάλος άσος γιόρτασε χθες τα 28α γενέθλιά του, ανεβάζοντας τις σχετικές φωτογραφίες με την τούρτα, γράφοντας ως σχόλιο: «περισσότερη ζωή».

Σήμερα, αναμένεται να δώσει την οριστική του απάντηση για το αν θα μετακομίσει στον Παναθηναϊκό, με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο.

Ο Βιτόρια είναι αυτός που εισηγήθηκε την απόκτησή του στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να τα έχουν βρει σε όλα με την Παρί Σεν Ζερμέν. Εξυπακούεται πως θα εξεταστεί ενδελεχώς ιατρικά, λόγω του βεβαρημένου ιστορικού του. Ωστόσο είχε αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με την Μπενφίκα και το τελευταίο δείγμα του ήταν θετικό, μετρώντας τρεις συμμετοχές και ένα γκολ στα γήπεδα των ΗΠΑ.