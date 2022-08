Κοινοπολιτειακοί αγώνες: Σοκαριστικό ατύχημα σε πίστα ποδηλασίας (vid)

Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προκριματικών αγώνων ποδηλασίας, όταν επτά ποδηλάτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με τρεις από αυτούς να τραυματίζονται σοβαρά και να καταλήγουν στο νοσοκομείο (για προληπτικούς λόγους, όπως αναφέρει το BBC). Δύο επίσης προσγειώθηκαν στις κερκίδες.

Το σοκαριστικό συμβάν φαίνεται ότι έγινε ως εξής: Στην τελευταία στροφή του σκρατς, κι ενώ περίπου 13 αθλητές ήταν στο τελικό τους σπριντ, ένας εξ αυτών άλλαξε γραμμή, παρέσυρε κι άλλους όμως μαζί του, προκαλώντας καραμπόλα.

Ο Ματ Γουόλς, χρειάστηκε ράμματα στο κεφάλι, και στο πόδι, ενώ έχει εκδορές σε αρκετά σημεία του σώματός του. Αρκετοί θεατές πανικοβλήθηκαν, καθώς τους αγώνες παρακολουθούσαν και μικρά παιδιά.

HUGE crash at cycling during the Commonwealth Games in England 😳



