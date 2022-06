«Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί» για τη νίκη στο 4o stage της Σλοβενίας (vid)

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο έλαβε χώρα στα τελευταία μέτρα του τερματισμού του 4ου stage της Σλοβενίας, όταν δύο συμπαίκτες έπαιξαν «πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί» για το ποιος θα αναδειχθεί νικητής.

Οι δύο ποδηλάτες της UAE Team Emirates, Ράφα Μάικα και Τάντεϊ Πόγκακαρ, στα τελευταία μέτρα πριν τον τερματισμό χρειάστηκε να παίξουν ένα best of three «πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί», ώστε να αναδειχθεί ο νικητής του 4ου stage στο Tour της Σλοβενίας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, νικητής αυτή της... μάχης βγήκε ο Ράφα Μάικα (ποδηλάτης με την κόκκινη φανέλα) με 2-1, φτάνοντας της δύο νίκες στο Tour, αφήνοντας πίσω του τον συμπαίκτη του, ο οποίος μετρά μία νίκη την οποία πήρε στο προηγούμενο stage της διοργάνωσης.

Οι δύο παίκτες τερμάτισαν μαζί, με τον Ράφα Μάικα να προπορεύεται λίγα εκατοστά με το ποδήλατό του, ώστε να πάρει τη νίκη.

Δείτε το βίντεο: