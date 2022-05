Μπινιάμ Γκιρμάι: Νίκησε ετάπ σε Grand Tour και έγραψε ιστορία (vid)

Ο Μπινιάμ Γκιρμάι από την Ερυθραία έγραψε ιστορία στον Giro d' Italia, έγινε ο πρώτος μαύρος αναβάτης από την Αφρική που νικά σε ετάπ αγώνα Grand Tour.

«Τώρα συνειδητοποίησα πως έγινα μέρος της ιστορίας του αθλήματος. Όμως, πρέπει να ευχαριστήσω την ομάδα μου και την οικογένειά μου. Είμαι ευγνώμων γι' αυτούς!»

Δείτε τον τερματισμό:

🔻 LAST KM / STAGE 1️⃣0⃣



🇪🇷 An unbelievable last km to step into history.



🇪🇷 Un incredibile ultimo km per entrare nella storia.



Powered by @ItaliaNFT_art #Giro