ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας: Πτώση λόγω σπασίματος της σέλας (vid)

Ο πανηγυρισμός της δεύτερης θέσης στο πρώτο ετάπ βγήκε... ξινός στον ποδηλάτη της Caja Rural.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τον τερματισμό του ο Ισπανός σήκωσε ψηλά τα χέρια για να πανηγυρίσει την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Εκείνη τη στιγμή κάθισε στη σέλα, η οποία έσπασε με αποτέλεσμα ο ποδηλάτης να πέσει στο έδαφος.

Ευτυχώς, κανείς άλλος ποδηλάτης δεν έπεσε και ο Έντουαρντ Πράδες χτύπησε ελαφριά.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Think you're having a bad day? Think again. Eduard Prades thought he'd won stage one of the #TourOfHellas today, and had hit the floor before being told he was 2nd...🥲 pic.twitter.com/6nO2azTaEh