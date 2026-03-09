Ολυμπιακός: Ενοχλήσεις ο Έσε – Εξετάσεις εντός της ημέρας

Ο Σαντιάγκο Έσε αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.

Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε χθες ο Σαντιάγκο Έσε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, το οποίο έληξε 0-0. Ο Αργεντινός μέσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 81’, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Ο Έσε αμέσως μόλις διαπίστωσε ότι πονάει ζήτησε αλλαγή και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πέρασε τον Σιπιόνι στη θέση του. Ο Έσε έδωσε πολλές μάχες και έτρεξε πολύ μέχρι εκείνο το σημείο, αλλά στον Ολυμπιακό δεν θέλουν να πάρουν κανένα ρίσκο σοβαρού τραυματισμού.

Σήμερα ο Αργεντινός θα υποβληθεί σε εξετάσεις και θα φανεί η σοβαρότητα του προβλήματος.