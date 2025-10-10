Στο Λουτράκι ένας από τους αγώνες της UCI Gran Fondo World Series

Συνέντευξη τύπου για τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα UCI Gran Fondo Loutraki 2025 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των χορηγών και εκπροσώπων του Τύπου.

Ο αγώνας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, αποτελεί μέρος της παγκόσμιας σειράς αγώνων UCI Gran Fondo World Series και αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 380 ποδηλάτες και ποδηλάτισσες από την Ελλάδα και άλλες 36 χώρες. Οι αθλητές θα διεκδικήσουν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο του 2026 στο φημισμένο θέρετρο Νισέκο, της νήσου Χοκκάιντο στην Ιαπωνία. Το UCI Gran Fondo World Series με 37 αγώνες σε όλες τις ηπείρους, έχει καθιερωθεί ως η κορυφαία σειρά αγώνων δρόμου για ερασιτέχνες και masters ποδηλάτες.

Τον αγώνα συνδιοργανώνουν η Kyvernitis Sports & Events, μέλος του Ομίλου Kyvernitis Travel, με τους Δήμους «Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» και «Μεγαρέων» ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Σ.Ε.Τ.Ε. και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Ο αγώνας

O Race Director του UCI Gran Fondo Greece Βλαδίμηρος Πέτσας ανέλυσε τις τεχνικές λεπτομέρειες του αγώνα ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα θέματα της ασφάλειας του αγώνα και στην ικανοποίηση των συμμετεχόντων.

Η διαδρομή των 110 χιλιομέτρων ξεκινά από την πόλη του Λουτρακίου και διασχίζει εμβληματικά τοπία της Κορινθίας και της Δυτικής Αττικής, περνώντας από τα Ίσθμια, τους Αγίους Θεοδώρους, την Κινέτα, τα Μέγαρα, τη συναρπαστική ανάβαση του βουνού στην περιοχή του Κάτω Πευκενέα και ολοκληρώνεται με μια θεαματική κατάβαση επιστρέφοντας στο Λουτράκι. Ο συνδυασμός παραθαλάσσιων και ορεινών τοπίων προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία τόσο στους αθλητές όσο και στους θεατές.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες και οι φίλοι του ποδηλάτου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα διήμερο πρόγραμμα γεμάτο δραστηριότητες: Expo, γευστικά pasta parties, τεχνική ενημέρωση, και μια μεγάλη γιορτή στην απονομή των μεταλλίων.