Βολικακης: «Εγώ είμαι εδώ και θα είμαι πάντα με ψηλά το κεφάλι»

Πρόκειται για επανεξέταση δείγματος που είχε ληφθεί 16 Αυγούστου 2016, στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο.

Ο Βολικάκης έδωσε τις δικές του απαντήσεις, ενώ πόσταρε μερικούς από τους ελέγχους ντόπινγκ που πέρασε. Επίσης, μέσω του δικηγόρου του, Αναστάσιο Ντούγκα, ανακοίνωση ότι θα κινηθεί νομικά, δηλώνοντας άγνοια για την ουσία που βρέθηκε στο αίμα του.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Χρήστος Βολικάκης:

«Μερικοί από τους ελέγχους που έχω περάσει, όπως και το αρνητικό τεστ τον Αύγουστο του 2016, με βιολογικό διαβατήριο όλα αυτά τα χρόνια και με αιφνίδιους ελέγχους σε όλα τα μέρη του κόσμου μέχρι και στον Άγιο Δομίνικο είχαν έρθει να μου πάρουν αίμα και ουρά.

Δεν έχω να αποδείξω τίποτα και σε κανέναν και ουδέποτε χρησιμοποίησα στην αθλητική μου καριέρα κάτι απαγορευμένο. Δεν ξέρω πόσοι αθλητές έχουν περάσει τόσους ελέγχους στη ζωή τους κι αν είχε κάποιος βιολογικό διαβατήριο τόσα συνεχόμενα χρόνια.

Εγώ είμαι εδώ και θα είμαι πάντα με ψηλά το κεφάλι».

Η ανακοίνωση διά του πληρεξούσιου Δικηγόρου του, Αναστάσιου Ντούγκα, στην οποία αναφέρει ότι θα κινηθεί νομικά:

«Ο εντολέας μου συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο της Βραζιλίας το έτος 2016, στο άθλημα της ποδηλασίας-σπριντ, στο οποίο κατετάγη 12ος σε σειρά. Μετά το πέρας του αγώνα και συγκεκριμένα την 16.8.2016, η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 2016, τον κάλεσε για να παράσχει δείγμα (ούρα) σε δειγματοληπτικό έλεγχο, για να ελεγχθεί από την Επιτροπή. Πράγματι, κατά την ημερομηνία εκείνη παρείχε το σχετικό υλικό για το δείγμα, από το οποίο προέκυψαν δύο κωδικοί δειγμάτων και το αποτέλεσμα του ελέγχου ηταν αρνητικό.



Την 01.03.2024 ο εντολέας μου έλαβε, εξ απήνης, την σχετική επιστολή από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, για λογαριασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία τον ενημέρωνε ότι σε επανέλεγχο του πρώτου δείγματος το οποίο τότε (2016) είχε παράσχει ανιχνεύθηκε απαγορευμένη ουσία στον οργανισμό του! Η ουσία που αναφέρεται στην σχετική επιστολή, είναι μία ουσία την οποία ο εντολέας μου δεν γνωρίζει και την οποία ουδέποτε έχει χρησιμοποιήσει!



Ο εντολέας μου απο την αρχή της πορείας του και έως σήμερα, ως αθλητής παγκόσμιας εμβέλειας, ενστερνιζομενος τις αξίες του αθλητισμού, δεν έλαβε ποτέ καμία ουσία που θα ενίσχυε τις επιδόσεις του, ακριβώς επειδή η κάθε επίδοση αποτελεί τεράστιο προσωπικό σωματικό και πνευματικό του κόπο και προσπάθεια. Επίσης, προξενεί εντύπωση ότι έγινε επανέλεγχος του συγκεκριμένου δείγματός μετά από σχεδόν οκτώ ολόκληρα έτη από την δειγματοληψία, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η θέση που κατέλαβε τότε δεν ήταν καν κοντά στις θέσεις μεταλλίων! Μάλιστα, την ημέρα της δειγματοληψίας, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Σε κάθε περίπτωση ο εντολέας μου, παγκόσμιου φήμης ποδηλάτης, δηλώνει πλήρη άγνοια αναφορικά τόσο με τον τύπο της ουσίας που φαίνεται να ανιχνεύθηκε στον έλεγχο όσο και με τον τρόπο που μπορεί να βρέθηκε εκεί, δεδομένου του γεγονότος ότι ουδέποτε έχει λάβει με οποιονδήποτε τρόπο τέτοια ουσία, πόσο μάλλον κατά την περίοδο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016.



Έχει δε ζητήσει ήδη το άνοιγμα και την ανάλυση του έτερου δείγματος, το οποίο είχε ληφθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς, την ίδια ημέρα. Ο κος Βολικακης, έχει περάσει άπειρους ελέγχους στην ποδηλατική του καριέρα, σε όλα τα μέρη του κόσμου καθως και αιφνίδιους ελέγχους αλλά και μετά από αγώνες ελεγχόταν κάθε μέρα για συνεχόμενες 4 ημέρες. Έχει, με βάση το νόμο, όλα αυτά τα χρόνια ηλεκτρονικό - βιολογικό διαβατήριο και του λαμβάνουν δείγμα ούρων και αίματος. Κατά το διάστημα αυτό δεν έχει δώσει ποτέ την παραμικρή αφορμή. Μετα από τόσα χρόνια λοιπόν, το έτος 2024, βρέθηκαν να του πουν ότι είχε απαγορευμένη ουσία στον οργανισμό του! Επίσης, έχουμε ζητήσει να ανοιχτεί το δεύτερο δείγμα. Ο κος Βολικακης θα κινηθεί νομικά για την δικαίωση του, γιατί είναι απορίας άξιο πώς μετά από 8 χρόνια συμβαίνουν όλα αυτά. Τέλος, δηλώνω ως συνήγορος του ότι θα παλέψουμε μέχρι τέλους για την δικαίωση του κ. Βολικάκη και για την αποκατάσταση της αδικίας που υφίσταται».

Some of my doping control urine tests and blood passport 👌 this is my answer❤️

Μερικοί από τους ελέγχους που έχω περάσει , όπως και το αρνητικό τεστ τον Αύγουστο του 2016 , με βιολογικό διαβατήριο όλα αυτά τα χρόνια και με αιφνίδιους ελέγχους σε όλα τα μέρη του κόσμου 👌 μέχρι… pic.twitter.com/QumDBpplCH